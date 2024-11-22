阪神は22日、「阪神タイガースカレンダー2025（壁掛けタイプ）」が11月23日（土・祝）から発売すると発表した。24年シーズンの主力選手のベストショットを大胆かつ繊細にデザイン。FA宣言した大山悠輔が4月、原口文仁は8月に登場する。通信販売での注文は阪神コンテンツリンクオンラインショップ、阪神タイガース公式オンラインショップで受付中。「阪神タイガース デスクカレンダー 2025(卓上タイプ)」、「阪神タイガース