一円玉を投げて先祖の霊を供養する伝統行事「投げ銭供養」が22日から徳島県美波町の長円寺で始まりました。「投げ銭供養」は室町時代に徳島県美波町の薬王寺で始まったとされる伝統行事です。毎年、町内の11のお寺が持ち回りで行っていて、今年は美波町東由岐の長円寺で、22日から始まりました。僧侶が本堂中央の高座に座り、集まった檀家らと戦没者の霊を慰めたあと、33回忌となる故人から順に過去帳を読み上げていきました。檀家