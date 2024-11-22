楽天の宮森智志投手が２２日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３０万円減の９５０万円でサインした。（金額は推定）今季は９試合の登板にとどまり、打者３４人との対戦に終わった。来季に向け「スタートダッシュが切れなかったのが今年の失敗。来年は年間５０試合登板したい気持ちはあるけど、まずは開幕１軍で。１登板目をしっかり抑えることを目標にやっていこうと思う」と力を込めた。