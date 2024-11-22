◇WBSCプレミア12スーパーラウンド 第2戦米国ー台湾（2024年11月22日東京D）台湾戦でリリーフ登板した元DeNAの右腕スペンサー・パットン投手が1死も取れずにKOされた。2―3と1点ビハインドの7回、米国の5番手でマウンドへ。しかし先頭からの連打で四球で無死満塁とし、6判・江坤宇（コウ・コンウ）に走者一掃の3点三塁打を許した。さらに連打を浴びて無死一、二塁としたところで降板。打者6人に5安打1四球で5失点