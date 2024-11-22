22日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝154円69銭前後と、前日午後5時時点に比べ23銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円86銭前後と1円33銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース