巧妙化するサイバー犯罪に対応する即戦力の人材を獲得しようと、警視庁は民間企業で活躍するＩＴ技術者を、２年限定の警察官として採用する方針を固めた。サイバー事件の捜査や秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」などの解析を指揮する幹部として登用する。警視庁が、任期付き公務員として警察官を採用するのは初めて。民間のＩＴ技術者にとっても、警察官として得られる捜査経験や人脈は魅力的とされ、警視庁はスペシャリスト