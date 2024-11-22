東京大学の駒場キャンパス（東京都目黒区）に侵入し、パソコンなどが入った学生のバッグを盗んだとして、警視庁は無職の沼端健悟容疑者（46）＝川崎市麻生区＝を窃盗などの疑いで逮捕し、22日に発表した。「パソコンを自分で使うために盗んだ」と容疑を認めているという。目黒署によると、逮捕容疑は8日午前10時25分〜11時40分の間、同キャンパスに侵入し、男子大学生（19）=千葉市中央区=のノートパソコンや財布が入ったバッ