文藝春秋は、漫画家・原田久仁信の著書『「プロレススーパースター列伝」秘録』（紙書籍版／電子書籍版）を販売中。 『「プロレススーパースター列伝」秘録』原田久仁信著 著者：原田久仁信価格：税込1760円（紙書籍版）／税込1700円（電子書籍版）発売日：11月22日（金）電子版の配信電子書店：Kindleストア、Apple Books、楽天Kobo、ReaderStore、紀伊國屋書店Kinoppy、BookLive!、honto他、電子書籍を配信している主