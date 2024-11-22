ヤクルトは２２日、来季のコーチングスタッフを発表した。巨人などでプレーし、日本海リーグ富山の監督を務めていた吉岡雄二氏が１軍打撃コーチに、元巨人でルートインＢＣリーグ栃木を率いていた寺内崇幸氏が１軍内野守備走塁コーチに就任。嶋基宏ヘッドコーチは同職専任となった。元阪神の坪井智哉氏は２軍打撃コーチ、今季限りで引退した山崎晃太朗は２軍外野守備走塁コーチを務める。１軍、２軍の役職は以下の通り（カッコ