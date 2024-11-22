かわいい子は見慣れているはず。ただ、年上のグラマラスなグラビア雀士がこうも近くにいてはドキドキするのも無理はない。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」11月21日の第1試合。対局前の選手待機スペースで元乃木坂46のアイドル雀士BEAST X・中田花奈（連盟）が先輩雀士の圧倒的"美"の破壊力に「ドキってしちゃう」と告白する一幕があった。【映像】グラビア雀士の圧倒的な美貌その先輩グラビア雀士とはKONAMI麻雀格闘