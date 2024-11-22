22日午前、札幌市北区の札幌国際情報高校で「生徒が小型爆弾を作った」と警察に通報があり、現在、回収作業が進められています。【映像】回収作業の様子22日午前11時すぎ、札幌市北区新川の札幌国際情報高校で、「生徒が小型爆弾を作ったと言っている」と教師から警察に通報がありました。警察によりますと、「小型爆弾」とされている不審物はマッチの先端の「りん」の部分を削って、長さ4cmの筒状のものに入れられていると