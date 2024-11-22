歌手の藤あや子さんが自身のＸで愛猫のふとした姿を公開し、フォロワーからの注目を集めています。【写真を見る】【藤あや子】愛猫オレオが二本脚直立「ニンゲンなんよ…」フォロワーも直立猫写真を投げあう「猫背じゃない」藤さんは、愛猫オレオが部屋の戸口に「立って」こちらを見つめている写真を投稿。その立ち方は、後ろ脚と背筋を上にすっくと伸ばして、右の前足を軽く戸口に当ててたたずんでいます。 二本脚で直立し