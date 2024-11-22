落語家の桂雀々（かつら・じゃくじゃく、本名・松本貢一＝まつもと・こういち）さんが20日に死去した。所属事務所が22日、公式サイトで発表した。64歳だった。桂雀々、体調不良で当面、落語会を休演代役務めた桂三四郎「雀々師匠、早く元気になってほしい。」事務所は「弊社所属落語家 桂雀々は、糖尿病からの肝不全により、去る11月20日、64歳で永眠いたしました」と報告。「入院中も最後まで高座復帰を目指し療養に努めて参り