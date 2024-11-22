セブンイレブンが「セブンイレブン福袋2025」の予約受付を発表した。福袋には、オリジナルグッズ4点と合計3108円引き相当の電子クーポンが含まれる。セブンネットショッピングで11月25日午後2時から、北海道・東北・中国・四国・九州エリア限定（鳥取県鳥取市、八頭郡、沖縄県の店舗は除く)での店頭予約も同日午前10時1分よりスタートする。【画像】「セブンイレブン2025福袋」中身を公開福袋に含まれるオリジナルグッズは、レ