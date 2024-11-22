元放送作家・鈴木おさむ氏（52）が22日、TOKYOFM「JUMPUPMELODIES」（金曜後1・00）に出演。Netflixドラマ「極悪女王」のオーディションについて語った。「極悪女王」は、1980年代にカリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こしたダンプ松本の知られざる物語を描く半自伝ドラマ。ダンプ松本役はお笑いタレント・ゆりやんレトリィバァ、長与千種役は女優・唐田えりか、ライオネス飛鳥役は女優・剛力彩芽が演じた。