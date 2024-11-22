◇卓球WTTファイナルズ第3日（2024年11月22日北九州市立総合体育館）女子ダブルスで大藤沙月・横井咲桜（ともにミキハウス）組が優勝に王手をかけた。準決勝で“Wみゆう”の長崎美柚・木原美悠（ともに木下グループ）と対戦。第1ゲームをジュースの末に12―10で奪うと、第2ゲームも11―6。第3ゲームも押し切った。シングルスでも世界8位と躍進している大藤は、この日の夜に同種目準々決勝を戦う。