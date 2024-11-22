荒谷翔大が、ソロとして初めて客演を迎えた楽曲「Focus feat. 鈴木真海子」を12月6日に配信リリースする。 （関連：【映像あり】荒谷翔大、レコーディング風景を映した「Focus feat. 鈴木真海子」ティザー） 本作は、10月に配信リリースした最新曲「Focus」に、鈴木真海子（chelmico）がリリックを書き下ろし歌唱で参加。yonawo「tokyo feat. 鈴木真海子, Skaai」以来のコラボレーションとな