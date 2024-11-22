◇大相撲九州場所12日目（2024年11月22日福岡国際センター）脊髄損傷から復帰して3場所目を迎えた三段目56枚目の元幕内・炎鵬（30＝伊勢ケ浜部屋）は藤闘志（25＝藤島部屋）との全勝対決に臨んだが押し出しで敗れ、三段目優勝を逃した。立ち合いはお互いが1回づつ突っかけ、3度目で成立。炎鵬は相手の圧力になかなか中に入ることができず、押し込まれると腕をたぐるなど反撃を試みるが、そのまま土俵を割った。引き揚げて