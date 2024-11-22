大分市教育委員会は来年度から、市立小中学校と義務教育学校の夏休みを７日間延長し、８月３１日までとすることを決めた。子どもの熱中症リスクの軽減に加え、授業時数の削減による児童生徒や教職員の負担軽減が目的。これにより、夏休みは３５日間から４２日間となる。２０日の市教育委員会会議で、市立学校管理規則の一部改正を承認した。市教委によると、市立校の現在の夏休みは７月２１日〜８月２４日。ただ、近年は夏場の