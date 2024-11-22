東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 消費者物価指数（10月）08:30 結果2.3% 予想2.3%前回2.5%（前年比) 結果2.3% 予想2.2%前回2.4%（生鮮食料品除くコア・前年比) 結果2.3% 予想2.2%前回2.1%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比） ※要人発言やニュース 【米国】 トランプ氏は財務長官に元FRB理事ウォーシュ氏起用検討、その後FRB議