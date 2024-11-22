「BCNランキング」2024年10月の月次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Do・Nature 7X18STV-B07B（ケンコー・トキナー）2位スポーツスターEX 10x25D CFスポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）3位コールマン M8X21 ブラックコールマン M8X21 ブラック（ビクセン）4位PENTAX タンクローR 8X21 UCF RタンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）5位PENTAX 双眼鏡 タンクロ