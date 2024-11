ONE OK ROCKが、新曲「+Matter」を12月6日に配信リリースする。 (関連:連載『lit!』第127回:ONE OK ROCK、King Gnu、クリープハイプ……2024年“最高”を更新したバンド新譜5選) 本楽曲は、ワールドツアー︎『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』のアンコールにてパフォーマンスされていたもの。ライブでのパフォーマンスの際には、本楽曲の映像も収録するとい