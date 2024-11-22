Idrees AliPhil Stewart[ワシントン ２１日 ロイター] - 米カリフォルニア州モントレー市は２０日夜、トランプ次期大統領が国防長官に指名した元ＦＯＸニュース司会者ピート・ヘグセス氏の性的暴行疑惑に関する警察報告書を公表した。それによると、匿名女性は２０１７年にヘグセス氏から性的暴行を受けたと告訴。女性は同年１０月にモントレーのホテルで開催され、ヘグセス氏が基調講演を行った会議に出席した際に被害に遭