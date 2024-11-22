後藤真希が自身のInstagramを更新。AKB48のメンバーたちとの集合ショットを披露した。 【写真】『テレ東音楽祭SP』でコラボしたAKB48のメンバーに囲まれた後藤真希 ■後藤真希「この曲が今もTVで歌える事に感謝です」 11月20日に放送された『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 ～60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100～』に出演した後藤。番組内で後藤はAKB48とコラボし、モーニング娘。