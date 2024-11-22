高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処分場建設に向けた文献調査について、調査結果をまとめた報告書が寿都町に提出されました。午後には神恵内村と道にも提出されます。（青柳記者）「ＮＵＭＯの山口理事長が寿都町役場に入ります」「核のごみ」の最終処分場建設に向け、２０２０年から寿都町と神恵内村で始まった文献調査では、これまでに寿都町の「全域」、神恵内村の南端の「一部」が次の概要調査候補地として示