22日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝154円38銭前後と、前日午後5時時点に比べ54銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円67銭前後と1円52銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース
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