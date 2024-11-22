22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比460円高の3万8460円と急騰。日経平均株価の前場現物終値3万8415.32円に対しては44.68円高。出来高は2万5084枚となっている。 TOPIX先物期近は2706.5ポイントと前日比24ポイント高、現物終値比2.16ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38460