20日、徳之島の伊仙町で保育士の女性が自宅で死亡しているのが見つかった事件。警察は殺人の疑いで捜査を続けていますが、21日は同時間帯に検問を行い、情報の提供を呼びかけました。この事件は20日午後6時ごろ伊仙町佐弁の住宅でこの家に住む保育士の菊池 房子さん(55)が死亡しているのが見つかったものです。警察は殺人の疑いがあるとみて捜査していますが、21日は通報時間に近い午後5時半ごろから現場周辺で検問を行い、