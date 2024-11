吉川晃司(59)のデビュー40周年を記念した、ファン投票で選んだライブ映像ベスト3が来年1月22日に発売されることが22日、発表された。ブルーレイは「KIKKAWA KOJI LIVE 2011 KEEP ON KICKIN'&SINGIN'!!!!!日本一心」、「25th ANNIVERSARYLIVE GOLDEN YEARS TOUR FINAL at日本武道館」、「CONCERT TOUR 1994 My Dear Cloudy Heart」の3タイトル。CDは84年発売のファーストアルバム「パラシュートが落ちた夏」から09年発売の「Doub