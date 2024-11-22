ICC＝国際刑事裁判所が戦争犯罪や人道に対する犯罪の疑いでイスラエルのネタニヤフ首相らに逮捕状を出したことに対し、イスラエルやアメリカは反発しています。パレスチナ自治区ガザ地区への攻撃をめぐり、ICCは21日、戦争犯罪などの疑いでイスラエルのネタニヤフ首相とガラント前国防相に逮捕状を出しました。イスラエル政府は、「去年10月に、イスラム組織ハマスが最大規模の虐殺をしたときから、イスラエルがガザ地区で行ってい