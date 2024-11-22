■あどけなさと大人っぽさが同居するNewJeansダニエル 【写真】NewJeansダニエルのヘアスタイル七変化 NewJeans（ニュージーンズ）のDANIELLE（ダニエル）が、黒髪からブロンドヘアまで様々なヘアスタイルのオフショットをInstagramで一挙に投稿した。 ダニエルは19枚もの写真をアップ。まずはホワイトのキャミソールドレスを着て、黒髪を後ろで無造作にまとめたショット。合わせ鏡での撮影を楽しんでいるよ