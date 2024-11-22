ユーエスマートは、室内遊び場『キッズランドUS 鹿児島かのや店』を2024年11月21日(木)にオープンしました。 ユーエスマート『キッズランドUS 鹿児島かのや店』  所在地： 〒893-0016鹿児島県鹿屋市白崎町4-1 イオンかのや店3階オープン日： 2024年11月21日(木)URL ： https://kidslandus.com/shop/kagoshima_kanoya/ ユーエスマートは、室内遊び場『キッズランドUS 鹿児島かのや店』を2024年11月