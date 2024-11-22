北海道寿都町の片岡春雄町長（左）に文献調査報告書を手渡す原子力発電環境整備機構の山口彰理事長＝22日午前、寿都町（同機構提供）原発の高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分事業を担う原子力発電環境整備機構（NUMO）は22日、北海道の寿都町と神恵内村で実施した全国初の文献調査の報告書を寿都町と神恵内村に提出した。両町村とも次段階の概要調査に進めるとした。同日午後、道に提出する。実施には鈴木直道知事らの