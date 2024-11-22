三笠宮妃百合子さま宮内庁は22日、亡くなられた三笠宮妃百合子さまの葬儀にかかる費用が3億2500万円になる見込みと発表した。うち3億1900万円は2024年度の国の予備費から支出することが22日の閣議で決まった。残りは24年度の宮内庁の予算を充てる。主な費用は、本葬「斂葬の儀」の幄舎の設置など「葬場関係費」が2億100万円、参道の補修を含む「墓所関係費」が7400万円。葬儀は三笠宮家の私的行事として神道形式で営まれる。