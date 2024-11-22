トランプ次期米大統領が教育長官に指名したリンダ・マクマホン氏/Al Drago/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ次期米大統領が教育長官に指名したリンダ・マクマホン氏が１９８０年代初頭にプロレス団体「ＷＷＥ」の従業員による児童の性的搾取を故意に助長したとして提訴されていることがわかった。同氏はこの疑惑を否定している。マクマホン氏は、夫のビンス氏と共同で設立したＷＷＥの元最高経営責任者（ＣＥＯ）。コネテ