【1/48 零式艦上戦闘機五二型（三菱製・中期型）】 12月6日 出荷予定 価格：4,950円 ファインモールドは、プラモデル「1/48 零式艦上戦闘機五二型（三菱製・中期型）」を12月6日に出荷する。価格は4,950円。 本商品は艦上戦闘機「零戦」から「零式艦上戦闘機五二型（三菱製・中期型）」を1/48スケールプラモデル化したもの。 キットは