日本全国のかわいい郷土玩具を描いて楽しむ『日本のかわいい郷土玩具ぬり絵』が発売されました。日本全国に古くから伝わるかわいい郷土玩具、みなさんは何が思い浮かびますが？みなさんのお家にはどのくらいありますか？Gakkenから刊行された本書は、家にあったり、旅行先のお土産屋さんで見かけたりなど、誰もが一度は見たことがある郷土玩具をモチーフにした「ぬり絵」です。北海道の木彫りの熊、東京都の犬張子、岐阜県のさるぼ