ＪＲＡは１１月２２日、２０２３年のマイルＣＳなど重賞３勝を挙げたナミュール（牝５歳、栗東・高野友和厩舎、父ハービンジャー）が同日付けで競走馬登録を抹消したと発表した。今後は北海道安平町・ノーザンファームで繁殖牝馬となる。通算成績は１８戦５勝（海外２戦０勝含む）。主な勝ち鞍は２０２２年チューリップ賞・Ｇ２、２０２３年富士Ｓ・Ｇ２、２０２３年マイルＣＳ・Ｇ１。総獲得賞金は７億１３２７万３１００円（