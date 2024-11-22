ドジャースの大谷翔平選手（30）が2年連続3度目の満票MVPに輝きました。22日午前に発表されたメジャーリーグのMVP。ドジャースカーショー投手（36）「2024ナ・リーグMVPは私のチームメート、ショウヘイ・オオタニ」大谷選手が2年連続3度目、満票でのMVP獲得。指名打者専任での受賞は、メジャーリーグ史上初の快挙です。満票でナ・リーグMVP大谷翔平選手「ドジャースという新しいチームにきて、早くチームの一員として