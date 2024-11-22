Andy Sullivan［ワシントン２１日］ - トランプ次期米大統領は、「学校選択」制度を大幅に拡大し、数十万世帯の家庭が子どもを私立学校に通わせやすくする方針だ。トランプ氏が公約に掲げた教育省の廃止は難しいものの、私立学校の奨学金基金への寄付に税控除が適用される可能性はかなり高いと専門家はみる。トランプ氏は今週、米プロレス団体「ＷＷＥ」元トップで、前政権では中小企業局長を務めたリンダ・マクマホン氏を教