■ツアーTシャツを着てポーズをきめる平野紫耀＆神宮寺勇太＆岸優太 【画像】Number_i平野紫耀＆神宮寺勇太＆岸優太の福岡ライブ完走報告ショット 他 11月20日と21日の2日間、福岡・マリンメッセ福岡A館にて『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』の福岡公演を開催したNumber_i。 Number_iの公式SNSは「Thank you for the 2 days in Fukuoka!」というメッセージと平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3ショットとともに