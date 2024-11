Google純正Androidタブレット端末「Pixel Tablet」の後継機で、2025年のリリースに向けて開発されているとうわさされていた「Pixel Tablet 2」の計画が白紙になったらしいことがわかりました。Google Pixel Tablet 3 could still be happening, after all - Android Authorityhttps://www.androidauthority.com/pixel-tablet-2-canceled-3502094/The Pixel Tablet 2 may be cancelled, but we'll somehow still get a Pixel Tablet