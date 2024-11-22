アメリカ司法省(DOJ)がGoogleの検索事業に関する独占禁止法違反を理由に、同社のウェブブラウザであるChromeの売却を求めています。これに対して、Googleは真っ向から反論し、「裁判所の判断をはるかに越えるもの」と批判しています。DOJ’s staggering proposal would hurt consumers and America’s global technological leadershiphttps://blog.google/outreach-initiatives/public-policy/doj-search-remedies-nov-2024/DOJ s