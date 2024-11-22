松屋フーズが展開するとんかつ専門店「松のや」は11月27日午後3時、「丸太ヒレかつ」を発売する。【関連記事】松のや「極厚ロースかつ」発売、“松のや史上最重量級”200gの満足感･大ボリューム、ささみかつなど盛り合わせ定食も販売「丸太ヒレかつ」は、しっとり柔らか「ヒレかつ」がグレードアップして登場するメニュー。丸太のように切り出した希少部位のヒレ肉を、サクッと香ばしく1本揚げに仕上げている(提供は切って行う)。