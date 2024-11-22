22日午前、キム・スヒョンが「Disney Presents: A Night of Stars」を終えて、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に帰国した。・キム・スヒョンにドナルドダックが嫉妬！？ユニークな記念ショットに「四コマ漫画みたい」と反響・ロウン主演「濁流」から「ムービング」シーズン2まで！Disney+最新ラインナップを発表