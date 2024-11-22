Greta Rosen Fondahn[２１日ロイター] - 欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）が２１日発表した欧州の１０月の新車販売台数は前年同月比で横ばいだった。新車販売台数は２カ月連続で減少していた。完全電気自動車（ＢＥＶ）とハイブリッド車（ＨＥＶ）への移行は加速した。欧州連合（ＥＵ）・英国・欧州自由貿易連合（ＥＦＴＡ）での販売台数の合計は前年同月比０．１％増の１０４万台だった。国別ではスペインが７．２％、ドイツが