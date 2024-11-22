8年前とはかなり異なる状況＝為替ポジションなど トランプ氏の勝利を受けた米ドル／円の上昇は、約2週間過ぎた11月20日までの段階で151円台から156円台まで、最大で5円程度にとどまった（図表1参照）。前回、2016年11月の大統領選挙でトランプ氏が勝利してから約2週間過ぎた段階では、101円台から112円台へ、最大で11円以上の上昇となっていたことと比べると半分以下の小幅にとどまったが、その理由は何か。【図表1】米ドル／円の