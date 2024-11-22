画像生成AI「FLUX1.1 [pro]」の開発チームが、FLUX1.1 [pro]と組み合わせて使えるAIモデルシリーズ「FLUX.1 Tools」を発表しました。FLUX.1 Toolsにはインペインティングやアウトペインティングが可能な「FLUX.1 Fill」、深度抽出が可能な「FLUX.1 Depth」、輪郭抽出が可能な「FLUX.1 Canny」、被写体を維持したスタイル変更が可能な「FLUX.1 Redux」の4種が含まれています。Introducing FLUX.1 Tools - Black Forest Labshttps://