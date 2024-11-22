鉄道を使ったリチウム電池の輸送試験を実施中国西南部19日、重慶市長寿区の渝巴専用鉄道で出発を待つ輸送試験の貨物列車。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）【新華社重慶11月22日】中国西南部の鉄道駅で19日、国内初となる動力リチウム電池の大規模輸送試験が行われた。重慶市長寿区にあるコンテナ一般・危険物貨物の鉄道輸送拠点、渝巴専用鉄道と四川省の宜賓港、貴州省の貴陽国際陸港から、それぞれ動力リチウム電池