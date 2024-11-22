[シンガポール ２２日 ロイター] - シンガポール政府が２２日発表した第３・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値は前年比５．４％増となり、伸び率は速報値（４．１％）と市場予想（４．６％）を上回ったほか、第２・四半期の３．０％から加速した。半導体生産の拡大が寄与した。季節調整済みの前期比では３．２％増。速報値は２．１％増、第２・四半期は０．５％増だった。貿易産業省は２０２４年の経済成長率予測を従来の２．０